Если бы в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово во время пожара сработали все необходимые системы, посетители покинули бы все помещения за две минуты и 25 секунд, отметил главный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. В МЧС РФ провели моделирование происшествия Он пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.При этом моделирование ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители беспрепятственно покинули бы все помещения за две минуты и 25 секунд.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев, Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генинина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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