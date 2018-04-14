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У посетителей сгоревшего торгового центра в Кемерово было пять минут на самостоятельную эвакуацию – МЧС РФ
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14.04.2018 02:35
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Если бы в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово во время пожара
сработали все необходимые системы, посетители покинули бы все
помещения за две минуты и 25 секунд, отметил главный инспектор по
пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. В МЧС РФ провели
моделирование происшествия Он пояснил, что именно за это время весь
четвертый этаж заполнился едким дымом.При этом моделирование
ситуации подтвердило, что если бы в здании сработали сигнализация,
система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а
также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители
беспрепятственно покинули бы все помещения за две минуты и 25
секунд.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению
местных властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в
результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Следком РФ
открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В ходе расследования пожара в России арестовали семь человек:
управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду
Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову.28 марта Заводский суд Кемерово
арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей
невиновности. На этот же срок арестованы Судденок, Соболев,
Никитин, Антюшкин, Комкова и Богданова.11 апреля Следственный
комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении
командира звена пожарных Сергея Генинина. Из-за его действий
сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в
зале кинотеатра на четвертом этаже.
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