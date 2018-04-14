Благодаря решению Печерского районного суда Киева активы компании
"Укртелеком" зачислят на государственные счета. Государство получит
17,3 млрд штук акций "Укртелекома" Фото: ukrtelekom.ua Арест
действовал с октября 2017 года и касался 17,3 млрд штук акций.
Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с
момента его принятия.Теперь ФГИУ может зачислить активы компании на
государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.В мае
2011 года Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома"
украинской "дочке" австрийской компании EPIC –
фирме ЕСУ – за 10,5 млрд грн. Затем ЕСУ перепродала
этот актив группе СКМ миллиардера Рината Ахметова.В октябре 2017
года Хозяйственный суд Киева расторг договор с компанией
ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув
телекоммуникационную компанию в собственность государства.
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