Благодаря решению Печерского районного суда Киева активы компании "Укртелеком" зачислят на государственные счета. Государство получит 17,3 млрд штук акций "Укртелекома" Фото: ukrtelekom.ua Арест действовал с октября 2017 года и касался 17,3 млрд штук акций. Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.Теперь ФГИУ может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.В мае 2011 года Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC – фирме ЕСУ – за 10,5 млрд грн. Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ миллиардера Рината Ахметова.В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева расторг договор с компанией ЕСУ о купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в собственность государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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