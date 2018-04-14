В Ужгороде неизвестные ночью бросили два "коктейля Молотова" в помещение ресторана японской кухни. Совладельцами ресторана являются местные жители. Один из них приходится близким родственником судьи Мукачевского горрайонного суда.

Охранник ресторана вовремя среагировал и потушил источник огня,передает со ссылкой на .

Полиция открыла уголовное производство по ч 2. статьи 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, "совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный убыток в отдельно крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

Появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Видео разместил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook

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