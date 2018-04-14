В норвежском Тронхейме закончился жребий отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с мужского гандбола, информирует со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

Соперниками сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2020 станут олимпийские чемпионы 2016 сборная Дании, а также команды Черногории и Фарерских островов.

Всего сформировано 8 групп по 4 команды в каждой:

Группа 1: Германия, Польша, Израиль, Косово

Группа 2: Хорватия, Сербия, Швейцария, Бельгия

Группа 3: Македония, Исландия, Турция, Греция

Группа 4: Словения, Нидерланды, Латвия, Эстония

Группа 5: Беларусь, Чехия, Босния и Герцеговина, Финляндия

Группа 6: Франция, Португалия, Литва, Румыния

Группа 7: Венгрия, Россия, Словакия, Италия

Группа 8: Дания, Черногория, Фарерские острова.

Отметим, что с 32 сборных 20 пробьются на Евро через квалификацию. Еще 4 места закреплены за Испанией (чемпион 2018 года) и странами-организаторами турнира - Швецией, Норвегией и Австрией.

Таким образом, на чемпионат Европы выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в своих отборочных группах, а также 4 лучших команды, занявшие 3 места. При определении лучших 3-х команд будут учитываться матчи только с 1 и 2 командами итоговой турнирной таблице.

Добавим, что отборочный турнир стартует в конце октября 2018 года, а завершится в июне 2019-го.

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