Фотографы показали резкие контрасты между яркими городами Китая и темными селами Северной Кореи.

Недельная поездка по китайской стороне ее границы с Северной Кореей показала пограничные места самой закрытой страны, передает со ссылкой на .

В реке Ялу, которая делит две страны, репортеры увидели группу северокорейских дайверов. По словам китайских жителей, занимаются поиском золота.

Также сняли знак, на котором написано "Возьмите инициативу, чтобы сохранить порядок вдоль границы", который стоит в поле на границе между странами.

Кроме того, им удалось сфотографировать северокорейские сувениры, выставленные на продажу на берегу реки Ялу в Даньдуне в провинции Ляонин.

С 2014 года нидерландский фотограф Эддо Хартманн ездил в Северную Корею, где работал над проектом Setting the Stage. Чтобы найти возможность попасть в страну как профессиональный фотограф, Хартманн потратил год. Понимая, что показать реальную жизнь Северной Кореи ему не удастся, фотограф решил сосредоточиться на снимках монументальной архитектуры столицы Пхеньяна.

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