В понедельник, 25 декабря, российский Центризбирком отказал Алексею Навальному в допуске к участию в президентских выборах 2018 года. Российская телеведущая Ксения Собчак предложила оппозиционному политику Алексею Навальному стать ее доверенным лицом на выборах в 2018 году. В то же время Собчак скептически оценила призыв Навального бойкотировать выборы. «Выборы – по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов. Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. следовательно я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», – заявила Собчак. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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