Сегодня могут избрать меру пресечения для подозреваемых в нападении на лагерь ромав во Львове. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Сейчас (за набег на лагерь ромов во Львове - ред.) задержаны 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор", - сообщил Я.Тракало.

Он добавил, все задержанны по статье 208 УПК и сейчас находятся в полиции.

"Сегодня мы ожидаем избрания для них меры пресечения", - резюмировал Я.Тракало.

Как сообщал львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, ряд лиц получили травмы.

Позже, восьми лицам, задержанным за набег на ромское поселение во Львове, объявлено о подозрении по статье "хулиганство".

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