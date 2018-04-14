Сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия"
Александра Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской
границы в КПП "Авило-Успенское" в Ростовской области. Лидером
политсилы арестованного является писатель Эдуард Лимонов. Аверин
воевал в рядах боевиков на Донбассе Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ /
"ВКонтакте" Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской
границы в КПП "Авило-Успенское" при выезде с украинской территории,
оккупированной группировкой "ДНР"."Интерфакс" отмечал, что активист
имел при себе пистолет Макарова. "Другая Россия" во "ВКонтакте"
заявляла, что оружие Аверину подбросили.Арестованный воевал в рядах
боевиков на Донбассе и в 2015 году называл украинскую власть
"исчадием ада"."Другая Россия" была основана в 2010-м членами
запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. В 2011 году
объединению отказали в регистрации. Лидером и основателем партии
является писатель Эдуард Лимонов.
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