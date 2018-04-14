Сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской границы в КПП "Авило-Успенское" в Ростовской области. Лидером политсилы арестованного является писатель Эдуард Лимонов. Аверин воевал в рядах боевиков на Донбассе Фото: ДРУГАЯ РОССИЯ / "ВКонтакте" Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской границы в КПП "Авило-Успенское" при выезде с украинской территории, оккупированной группировкой "ДНР"."Интерфакс" отмечал, что активист имел при себе пистолет Макарова. "Другая Россия" во "ВКонтакте" заявляла, что оружие Аверину подбросили.Арестованный воевал в рядах боевиков на Донбассе и в 2015 году называл украинскую власть "исчадием ада"."Другая Россия" была основана в 2010-м членами запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. В 2011 году объединению отказали в регистрации. Лидером и основателем партии является писатель Эдуард Лимонов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки другая россия партии аверина апреля Теги: война в украине