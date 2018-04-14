Эксперты-полиграфологи настойчиво рекомендовали нардепу Надежде Савченко прекратить голодовку, чтобы пройти полиграф. Об этом адвокат Олег Соловей рассказал ВВС Украина.

"Не было прецедентов прохождения полиграфа человеком, который голодал 23 дня. Эксперты, в связи с истощенностью организма, не могут установить истину. Они настойчиво рекомендовали ей поесть, а Надежда Викторовна согласилась на три дня. Продукты согласованы с врачом СИЗО, поскольку было длинное изнурительное голодание. Обезжиренный творог, молоко обезжиренное, которое будет разбавляться с водой, детское пюре. Все это в совершенно незначительном количестве. Вероятно, что сегодня вечером она получит продукты и начнет есть".

В в понедельник, 16 апреля, следователи продолжат допрос. По словам адвоката, состояние здоровья Надежды Савченко сейчас "очень удовлетворительное",передает со ссылкой на .

"Хорошо себя чувствует. Да, она потеряла в весе, но чувство юмора не потеряла, прекрасно рассуждает, все понимает, работоспособность замечательная. В целом она потеряла 11 килограммов с момента задержания".

13 апреля Надежда Савченко не смогла пройти допрос на полиграфе из-за состояния здоровья в связи с голодовкой.

Савченко подозревают в подготовке покушения на президента, премьера, народных депутатов. По версии следствия, планировала осуществить вооруженное набег с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли быть , министр внутренних дел и секретарь . Для этого она якобы сговорилась с главарями боевиков ЛДНР и с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.

23 марта Шевченковский районный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая. В тот же день Надежда объявила голодовку.

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