В городе Новая Одесса Николаевской области водитель на автомобиле Galaxy переехал 30-летнего участника АТО, солдата - контрактиника 79-й отдельной аэромобильной бригады, дислоцированной в Николаеве.

Водитель вызвал скорую помощь. Но пострадавший скончался по дороге в больницу. Трагедия произошла 9 апреля,передает со ссылкой на .

Автомобиль ехал по трассе со стороны Николаева, в направлении Вознесенска. В центре Новой Одессы, на пересечении ул. Центральной и Кухарева, машина наехала на человека, лежавшего на дороге.

Известно, что атовец находился в увольнении и приехал домой, в одно из сел Новоодесского района. Подозревают, что на момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Николаев.

В Херсонской области в погиб военнослужащий Военно-морских сил Украины. Еще трое травмированы.

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