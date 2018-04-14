Киевское "" продлило договор с один из лучших игроков команды. Виктор Цыганков поставил подпись под соглашением, которое расчитан до 2023 года,передает со ссылкой на .

Виктор прокомментировал подписание нового соглашения.

"Я очень рад, что подписал новый договор. С детства мечтал выступать именно в . Наверное, сегодня подписываю свой первый серьезный договор. Есть в соглашении опция содействии перехода в случае поступления достойного предложения Да, но сейчас нужно сконцентрироваться и играть, демонстрировать уровень. Если я буду хорошо проявлять себя, то никаких препятствий не возникнет ", - говорит Цыганков.

Предыдущий договор 20-летнего хавбека действовал до лета 2020 года.

В сезоне 2017/18 хавбек забил 12 мячей и 8 раз ассистировал партнерам. За основную команду Цыганков выступает с 2016 года.

В текущем сезоне Цыганков является лучшим игроком "". 20-летний вингер забивает в 6 матчах подряд.

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