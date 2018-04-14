Миротворческая операция – единственный способ передать оккупированную часть Донбасса под контроль Украины, заверил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер. Волкер: Это не будет традиционная миротворческая операция Фото: yes-ukraine.org По его словам, миротворческая операция – единственный способ передать оккупированную часть Донбасса под контроль Украины."Это должно сработать для всех. Это то, что соответствует Минским договоренностям. Это машина, для того чтобы двигаться вперед до их полного выполнения", – подчеркнул Волкер.Дипломат прокомментировал позицию нового советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, критикующего саму идею миротворческой миссии для Украины."Я согласен с ним (Болтоном. – ), что многие миссии ООН стоят очень дорого и часто создают замороженные конфликты вместо того, чтобы решать их. Это очень серьезные сомнения. Однако то, о чем мы говорим в случае с восточной Украиной, – это совсем другое. Это не будет традиционная миротворческая операция через систему ООН – она будет базироваться на добровольном участии государств", – пояснил Волкер.Спецпредставитель Госдепа рассматривает миссию исключительно как "переходный механизм". При этом Волкер сомневается, что Россия применит право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать операцию."Никто не предлагает это навязывать – Россия должна видеть это как конструктивный механизм для имплементации Минских договоренностей", – отметил Волкер.Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года.Киев настаивает, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.По оценке американских экспертов, для развертывания миссии на востоке Украины может понадобиться около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4000 полицейских. 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более 40 стран готовы участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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