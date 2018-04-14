Государственное предприятие “Чернобыльская АЭС” упростило процедуру регистрации на экскурсию. Теперь, чтобы посетить станцию, нужно лишь зарегистрироваться на сайте. Об этом сообщает со ссылкой на сайт атомной электростанции.

Сообщается, что желающим продемонстрируют, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

“ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие. Это даст возможность посетителям получить полное представление о работе станции и о проектах, которые реализуются на промышленной площадке”, — сообщил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Также в ЧАЭС отметили, что посетителей обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и они будут проходить обязательный дозиметрический контроль.

Как сообщал в зоне отчуждения ЧАЭС задержаны двое иностранцев-сталкеров.

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