За март быстро подорожали овощи и мясо. Больше только прибавили в цене морковь, свекла, капуста, свинина, говядина и вареная колбаса,передает со ссылкой на .

"Килограмм моркови за март подорожал на 3 гривны. К началу апреля ее в среднем продают по 10,9 гривен за килограмм. Свекла добавила 2,8 гривны. В среднем стоит 10,9 гривен за килограмм. Капуста подорожала до 7,5 гривен за килограмм. Цена выросла на 1,6 гривну", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Среди мяса больше только, на 1,9 грн, подорожала свинина. Ее средняя цена в Украине - 109,8 грн за кг. Говядина за первый весенний месяц добавила 1,8 грн. Стоит 122,2 грн за кг. На 1,6 грн за кг подорожала вареная колбаса. Средняя цена выросла до 85,4 грн за кг.

"В процентном эквиваленте больше только подорожала морковь, свекла, капуста, картофель и лук. То есть весь борщевой набор. Морковь прибавила в цене 38%, свекла - 35%. Капуста подорожала на 27%, картофель - на 10%, лук - на 9%", - добавил Дорошенко.

Он отметил, что в пятерку лидеров по росту цены приближаются яблоки. Они подорожали на 1,5 грн, или 8%. Стоят 19,7 грн за кг. Мороженая рыба прибавила в цене более 1 грн - 68,5 грн за кг. Практически все молочные изделия за март подорожали на 50 коп. Теперь килограмм творога стоит 91,5 грн, сметаны - 52,2 грн.

"Вместе с тем настроение рядовому украинцу может поднять удешевление на 80 копеек гречки. Крупа в среднем стоит 20 гривен. Также уменьшилась цена на сахар - 20 копеек на килограмме. Теперь стоит 15,3 гривны", - резюмировал знаток.

За год на 17% уменьшилась покупательная способность украинцев, которые получают доходы в 3723 грн. Это при том, что минимальная зарплата выросла на 16% - с 3200 до 3723 грн.

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