Момент выстрела из гранатомета в здание Киевгорстроя попал на запись видеорегистратора припаркованной неподалеку машины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик ,передает со ссылкой на .

"Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленника, так и момент выстрела. Они будут приобщены к материалам производства... Кроме того, правоохранители уже просмотрели записи с видеорегистратора автомобиля, который стоял неподалеку. Там зафиксирован момент попадания снаряда в здание", - сообщила Блищик.

По ее словам, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция расследует производство по статье "Хулиганство".

"В настоящее время у нас подозреваемых или задержанных лиц нет", - отметила представитель столичной полиции.

В ночь на 13 апреля на улице Омеляновича-Павленко в столице из гранатомета обстреляли здание Киевгорстроя. Выстрелом был поврежден фасад отдела продаж застройщика. Также - терраса ресторана, расположенного рядом.

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