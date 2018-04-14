Хорватский специалист Нико Ковач станет новым главным наставником мюнхенской “Баварии”, информирует со ссылкой на сайт немецкого клуба.

Немецкий гранд и 46-летний футбольный специалист договорились о трехлетнем контракте, который вступит в силу 1 июля 2018 и продлится до 30 июня 2021 года. Таким образом, Ковач займет место Юппа Хайнкеса, который сейчас является и.о. главного тренера мюнхенцев.

“Мы очень рады, что нам удалось подписать Нико Ковача в качестве нового тренера для “Баварии”. Нико был игроком “Баварии”, он очень хорошо знает структуру и ДНК команды. Мы убеждены, что он — правильный тренер будущей “Баварии”, — сказал спортивный директор Салихамиджич.

Примечательно, что в этом сезоне Ковач руководит ФК “Айнтрахт” из Франкфурта. Ранее специалист тренировал сборную Хорватии и был помощником ФК “Ред Булл Зальцбург”.

Добавим также, прежний футболист сборной Хорватии выступал за “Баварию” с 2001 по 2003 год, сыграв в общей сложности 34 игры в Бундеслиге (3 гола).

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