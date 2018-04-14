Четыре истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s сбросили крылатые ракеты на бывшую ракетную базу в Сирии, где хранились прекурсоры для химического оружия, рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Мэй: Международное общество применило пропорциональную военную силу Фото: EPA Британские вооруженные силы присоединились к операции США и Франции 14 апреля в 02.00 по Лондону, уточнила премьер.По словам Мэй, четыре истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s сбросили крылатые ракеты Storm Shadow на бывшую ракетную базу, где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия."Международное общество решительно применило законную и пропорциональную военную силу", – отметила премьер-министр. О начале ударов по химобъектам в Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил президент США Дональд Трамп.Западные страны обвиняют вооруженные силы Асада в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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