Четыре истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s сбросили крылатые
ракеты на бывшую ракетную базу в Сирии, где хранились прекурсоры
для химического оружия, рассказала премьер-министр Великобритании
Тереза Мэй. Мэй: Международное общество применило пропорциональную
военную силу Фото: EPA Британские вооруженные силы присоединились к
операции США и Франции 14 апреля в 02.00 по Лондону, уточнила
премьер.По словам Мэй, четыре истребителя-бомбардировщика Tornado
GR4s сбросили крылатые ракеты Storm Shadow на бывшую ракетную базу,
где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил
прекурсоры для химического оружия."Международное общество
решительно применило законную и пропорциональную военную
силу", – отметила премьер-министр. О начале ударов по
химобъектам в Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил
президент США Дональд Трамп.Западные страны обвиняют вооруженные
силы Асада в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте,
где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.
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