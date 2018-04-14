Харьковские правоохранители заподозрили 41-летнего бизнесмена в мошенничестве со страховкой, с помощью чего он смог выманить у страховщиков большую сумму компенсации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В сообщении отмечается, что предприниматель занимается перевозкой красок. Свою аферу он провернул в июле 2016 года, когда заключил договор со страховой компанией. Согласно договоренностям, страховщики должны выплатить бизнесмену полную стоимость груза в случае его потери. Мужчина в свою очередь, подговорил водителя на то, чтобы тот поехал "пустым", а в документах транспортной накладной указал, что грузовик перевозит товар на сумму 970 тыс. гривен. "По легенде", дорогой дальнобойщик был вынужден остановиться из-за поломки автомобиля и во время этого у него похитили груз. Страховая компания, выполняя условия договора, выплатила бизнесмену полную сумму компенсации,передает со ссылкой на .

Предпринимателю и этого было мало. В октябре того же года он попытался осуществить аферу еще раз, но на этот раз на сумму в 1,5 млн гривен. Однако, страховщики заподозрили обман и обратились в полицию, которая разоблачила махинации.

Предпринимателю и водителям грузовиков объявили подозрение в мошенничестве в отдельно крупном размере и посадили под домашниний арест. Скоро суд будет избирать им меру пресечения.

В разоблачили строительную компанию на неуплате 8,7 млн грн налогов. Компания продавала квартиры в новостройке. За время своей деятельности не подавала налоговые декларации и не декларировала налоговые обязательства.

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