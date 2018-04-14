Западные страны больше не могут терпеть применения химического оружия со стороны режима президента Сирии Башара Асада, отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон сообщил, что в парламенте Франции обсудят военную операцию в Сирии Фото: EPA "Мы не можем терпеть использование химического оружия, которое представляет непосредственную угрозу для сирийского народа и для нашей коллективной безопасности", – пояснил Макрон.Он проинформировал, что в ближайшее время в парламенте Франции обсудят данную военную операцию.О начале ударов по химобъектам в Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что авиация союзников сбросила крылатые ракеты на бывшую ракетную базу в 20 км от Хомса, где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия.Западные страны обвиняют вооруженные силы Асада в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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