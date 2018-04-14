Западные страны больше не могут терпеть применения химического
оружия со стороны режима президента Сирии Башара Асада, отметил
президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон сообщил, что в
парламенте Франции обсудят военную операцию в Сирии Фото: EPA "Мы
не можем терпеть использование химического оружия, которое
представляет непосредственную угрозу для сирийского народа и для
нашей коллективной безопасности", – пояснил Макрон.Он
проинформировал, что в ближайшее время в парламенте Франции обсудят
данную военную операцию.О начале ударов по химобъектам в
Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил президент США
Дональд Трамп. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
уточнила, что авиация союзников сбросила крылатые ракеты на
бывшую ракетную базу в 20 км от Хомса, где, по оценке разведки,
режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для
химического оружия.Западные страны обвиняют вооруженные силы
Асада в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте,
где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.
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