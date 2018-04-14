Президент убежден, что Организация Объединенных Наций нуждается в скорейшем реформировании, а другие мировые союзы по безопасности должны быть усилены. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

" требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос, что нам нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе . В том числе и шире открыть двери для Украины в это безопасность объединения", - отметил президент.

Президент также отметил, что такая необходимость вызвана игнорированием Россией международного права и нарушением ею принципов безопасности, которых придерживались все страны и блокировкой страной-агрессором расследования преступлений против человечества, передает со ссылкой на .

В частности, Порошенко напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада "при помощи Российской Федерации, которая координировала, а вероятно, и принимала участие в этом преступлении", что было подтверждено документами, которые выносились и Великобританией на заседание Совета безопасности .

Также президент назвал угрожающим факт применения Россией в Европе (речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Скрипача – ред.) во время которого был использован яд, что, по утверждению Великобритании, происходит из России.

"В результате мир и наша страна дали ответ - выслали российских дипломатов и применили очередные санкции", - сказал президент.

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