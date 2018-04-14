Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макрона договорились работать вместе по "международной ответа" на возможную химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом сообщает со ссылкой на сайт британского правительства.

“Премьер министр говорила с президентом Франции Эммнюэлем Макроном этим вечером (13 апреля) из-за ужасной атаки в Сирии в городе Дума. Они договорились тесно работать вместе над международным ответом”, — приводятся в сообщении слова представителя Терезы Мэй.

Также, в пятницу, 13 апреля Макрона провел переговоры по Сирии с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, французского президента, Париж ставит приоритетами в сирийском вопросе борьбу с терроризмом, облегчение положения гражданских лиц и “быстрое начало переговоров о старте стоящего доверия и всеобъемлющего политического процесса”.

Как сообщал во Франции есть доказательства использования химического оружия режимом Асада в Сирии против своего населения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона.

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