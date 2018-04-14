Украинский воспитатель Сергей Ребров привел ФК “Аль-Ахли” к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает со ссылкой на ФК “Аль-Ахли”.

В заключительном матче чемпионата “Аль-Ахли” обыграл аутсайдера турнира “Оход” — 1:0. Команде украинца нужно было рассчитывать на потерю очков “Аль-Хиляль” в матче с “Аль-Фатех” для завоевания победы в чемпионате, но эта встреча закончилась со счетом 4:1.

Итак, обладатель золотых медалей “Аль-Хилал” после 26 туров набрал 56 очков, а у команды Реброва — 55 очков.

Примечательно, что в предыдущем туре “Аль-Ахли” имел шанс обойти “Аль-Хилал”, однако очное противостояние конкурентов в борьбе за золотые медали завершилось безголевой ничьей.

Добавим также, обе команды напрямую квалифицировались в основную сетку будущей азиатской Лиги чемпионов.

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