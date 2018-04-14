Авиациия США, Великобритании и Франции сбросила крылатые ракеты на научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост, рассказали в Пентагоне. В минобороны США заверили, что удары наносились точечно во избежание гражданских потерь Фото: EPA Союзники сбросили крылатые ракеты на научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост.Министр обороны США Джеймс Мэттис в специальном обращении заверил, что удары наносились точечно во избежание гражданских потерь.О начале военной спецоперации в Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что авиация союзников сбросила крылатые ракеты на бывшую ракетную базу в 20 км от Хомса, где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия.Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что целью был тайный химический запас.Западные страны обвиняют вооруженные силы Асада в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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