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В Пентагоне сообщили, что США и союзники нанесли авиаудары по трем объектам в Сирии
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14.04.2018 06:03
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Авиациия США, Великобритании и Франции сбросила крылатые ракеты на
научно-исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического
оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост,
рассказали в Пентагоне. В минобороны США заверили, что удары
наносились точечно во избежание гражданских потерь Фото: EPA
Союзники сбросили крылатые ракеты на научно-исследовательский центр
в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся
неподалеку командный пост.Министр обороны США Джеймс Мэттис в
специальном обращении заверил, что удары наносились точечно во
избежание гражданских потерь.О начале военной спецоперации в
Сирии вечером 13 апреля по Вашингтону заявил президент США
Дональд Трамп. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
уточнила, что авиация союзников сбросила крылатые ракеты на
бывшую ракетную базу в 20 км от Хомса, где, по оценке
разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для
химического оружия.Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил,
что целью был тайный химический запас.Западные страны обвиняют
вооруженные силы Асада в химической атаке на город Дума в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.
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