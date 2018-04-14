, рассказывая о миротворческой операции на востоке страны, обратился к Владимиру Путину на "ты" и возложил на него ответственность за конфликт на Донбассе.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в интервью украинским телеканалам, его слова опубликовали на сайте президента,передает со ссылкой на .

"На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства", - сказал .

Кроме того, он сообщил, что более 40 стран готовы принять участие в миротворческой операции в Донбассе. Хотя еще полтора-два года мир не желал слышать об этом, аргументируя это "большими затратами на обеспечение работы миссии" и "отсутствием желания помочь Украине" вернуть территории Востока под контроль.

Война в Сирии не принесет на Донбасс мир, но в случае проигрыша может попытаться взять реванш в Украине. Такое мнение высказал координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук.

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