|США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии
|14.04.2018 06:16
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США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия. Об этом телеканалу Sky News заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, информирует
Цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, который принимает участие в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.
Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, сказал Данфорд.
Новые удары в ближайшее время не планируются. По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.
Как сообщал Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии.
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