|Накинул петлю и выпрыгнул из окна: на Черкасчине повесился чиновник
|14.04.2018 06:21
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Глава финансового управления Звенигородской госадминистрации Черкасской области Вячеслав покончил с собой в своем рабочем кабинете.
Мужчина завязал веревку на батарее в своем кабинете и, набросив петлю, выпрыгнул из окна, передает со ссылкой на .
Труп чиновника обнаружил сторож администрации.
Перед суицидом написал прощальное письмо, которое ночью разнес по кабинетам своих коллег.
В полиции детали письма не раскрыли, но известно, что чиновник просил свою мать не приезжать на похороны. Он также обвинял свое начальство в пропаже нескольких тысяч долларов своих сбережений.
Коллеги и близкие не понимают мотивов поступка чиновника. Некоторые сотрудники администрации утверждают, что в последнее время был хмурым и подавленным. В гости к родным он не ездил, а на праздники отключил телефон.
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