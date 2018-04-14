Глава финансового управления Звенигородской госадминистрации Черкасской области Вячеслав покончил с собой в своем рабочем кабинете.

Мужчина завязал веревку на батарее в своем кабинете и, набросив петлю, выпрыгнул из окна, передает со ссылкой на .

Труп чиновника обнаружил сторож администрации.

Перед суицидом написал прощальное письмо, которое ночью разнес по кабинетам своих коллег.

В полиции детали письма не раскрыли, но известно, что чиновник просил свою мать не приезжать на похороны. Он также обвинял свое начальство в пропаже нескольких тысяч долларов своих сбережений.

Коллеги и близкие не понимают мотивов поступка чиновника. Некоторые сотрудники администрации утверждают, что в последнее время был хмурым и подавленным. В гости к родным он не ездил, а на праздники отключил телефон.

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