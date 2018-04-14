|По целям в Сирии выпущено 30 ракет, большинство из них были направлены на Дамаск
|14.04.2018 06:38
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США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя сирийского правительства, передает
Удары были нанесены по Дамаску и Хомсу. США сообщили, что целями стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия.
Какой убыток нанесен в результате бомбардировок, пока неясно.
Журналисты сообщают, что обстановка в Дамаске в целом спокойная. Бомбардировка не коснулась правительственного квартала в сирийской столице.
По данным СМИ, три мирных жителя получили ранения в результате ударов по Хомсу. Об этом сообщает агентство SANA.
По сообщению CNN первые взрывы начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии. Министерство информации Сирии выступило с обращением к гражданам, призвав их “не верить слухам о последствиях нанесенных агрессорами ракетных ударов”.
“Братья-сограждане, не верьте враждебным телеканалам, которые умышленно преувеличивают масштабы ракетной атаки”, — указывается в заявлении.
Как сообщал США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.