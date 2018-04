США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя сирийского правительства, передает Удары были нанесены по Дамаску и Хомсу. США сообщили, что целями стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия. Какой убыток нанесен в результате бомбардировок, пока неясно. Журналисты сообщают, что обстановка в Дамаске в целом спокойная. Бомбардировка не коснулась правительственного квартала в сирийской столице. По данным СМИ, три мирных жителя получили ранения в результате ударов по Хомсу. Об этом сообщает агентство SANA. По сообщению CNN первые взрывы начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии. Министерство информации Сирии выступило с обращением к гражданам, призвав их “не верить слухам о последствиях нанесенных агрессорами ракетных ударов”. “Братья-сограждане, не верьте враждебным телеканалам, которые умышленно преувеличивают масштабы ракетной атаки”, — указывается в заявлении. Photos from the AP show the skies over Damascus as the US , UK, and France launch airstrikes on Syria pic.twitter.com/4aWc8IR2SZ — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 апреля 2018 US, Britain, France launch air strikes in Syria. Latest here: https://t.co/W0sgSTBV0o pic.twitter.com/rfHDsXMfy5 — Reuters Top News (@Reuters) 14 апреля 2018 Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I — ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 WATCH: Video shows the aftermath of the initial wave of a joint airstrike on Damascus, in response to suspected chemical weapons attack by Syria. https://t.co/Jewdea0jmD (video by @AlSuraEnglish ) pic.twitter.com/5tustqpZ1X — NBC News (@NBCNews) 14 апреля 2018 Как сообщал США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



