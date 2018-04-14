В Украине пенсии могут вырасти во второй раз уже в текущем году.

"В первом квартале мы собрали в Пенсионный фонд почти на 2 миллиарда больше, чем планировали. Есть все возможности для появления дополнительного ресурса. Если эта тенденция сохранится, выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году", - сообщил вице-премьер -министр , передает со ссылкой на .

По его словам, одним из первых пересчитают пенсии военнослужащим.

"Напомню, что перерасчет военных пенсий осуществляется "задним числом"- с 1 января 2018 года. До 1 мая все пенсионеры должны получить свои повышенные выплаты в полном объеме", - подчеркнул он.

Сейчас Министерство соцполитики разрабатывает механизм повышения пенсий людям, которые имели большой стаж, но маленькие зарплаты.

"Этот вопрос возник при осовременивание пенсий. Проблема заключается в том, что при советской власти, в первые годы независимости Украины люди имели большой стаж, но работали или в колхозах за трудодни, или за копейки. Необходимо дополнительно разработать стимулы для повышения пенсии. Сейчас министерство этим занимается", - прокомментировал Розенко.

Он подытожил, что уже более 2 млн украинцев получили прибавку к пенсии свыше 1000 грн. Около 100 тыс. человек - более 5000 грн. Речь идет о металлургах, шахтерах, людей, которые работали на вредных производствах.

С 1 января 2019 года в Украине вводят второй уровень пенсионного обеспечения - накопительную систему. Она касается людей, которые сейчас работают. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, должна существовать система негосударственных накопительных фондов. Государство же гарантирует их безопасность с помощью Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанка. Возможно будет создан специальный регулятор. Кроме того, он добавил, что выступает против радикальных шагов в сфере накопления. Деньги необходимо вкладывать в фонды, по которым должен быть жесткий контроль. Чтобы не разворовали.

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