



Переможниця "Євробачення-2004", відома співачка Руслана чи не однією з перших у мережі привітала свого коханого композитора Олександра Ксенофонтова зі святом - йому виповнилося 50 років.



Зірка опублікувала зворушливий допис у мережі, доповнивши його раритетними домашніми фото.





"Сашкові Oleksandr Ksenofontov щойно стукнуло 50 років! У нас свято! Нашої сім`ї, наших друзів, яких безліч! Щастя наше! Сонечко! Ти не любиш гучних святкувань і ми скромно відсвяткуємо твій День Народження))). Я вітаю тебе! Хоч можу зробити це тихо і скромно вдома, та все ж хочу голосно!

Вітаю, бо пишаюсь Тобою. Беру приклад з Тебе. Молюся за Тебе. Люблю тебе, як вмію! Ти багато зробив для всіх, для своєї країни, бо був одним з перших у 80х у львівському студентському братстві, голодував студентом у 90х підчас Революції на граніті, першим пішов на Помаранчеву революцію. Ми разом простояли останній Майдан. Ти марив божевільними романтичними музичними проектами, сам співав у Львівській опері, був лідером рок-групи TFC, співав зі мною і ми робили разом то концерти в замках, то кліпи в Карпатах, то Різдво у Львові, то Євробачення у Києві, то презентації в Баку і Сербії, то тури в Англії та Греції, то шукали продюсерів в Америці, то просто писали «Будуть Дикі Танці», та «Де мій Світанок».... Всього не перерахувати, бо це безліч пісень, кліпів, концертів, презентацій, шоу, турів, соціальних і благочинних проектів... і так далі, і так далі.

Знай! Це все був лише розгін, розминка, експедиція, пошук, маленька спалахи. Ти здатен на більше! Візьми крила і лети якнайвище! З Богом в серці, з любов‘ю в серці до всього світу!!! Я знаю, ти можеш, ти здатен на неймовірне", - написала зірка.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тебе був безліч серці здатен Теги: події