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"Беру приклад з Тебе": Руслана зворушливо привітала коханого зі святом (ФОТО)
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14.04.2018 06:49
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Переможниця "Євробачення-2004", відома співачка Руслана чи не
однією з перших у мережі привітала свого коханого композитора
Олександра Ксенофонтова зі святом - йому виповнилося 50
років.
Зірка опублікувала зворушливий допис у мережі, доповнивши його
раритетними домашніми фото.
"Сашкові Oleksandr Ksenofontov щойно стукнуло 50 років! У нас
свято! Нашої сім`ї, наших друзів, яких безліч! Щастя наше! Сонечко!
Ти не любиш гучних святкувань і ми скромно відсвяткуємо твій День
Народження))). Я вітаю тебе! Хоч можу зробити це тихо і скромно
вдома, та все ж хочу голосно!
Вітаю, бо пишаюсь Тобою. Беру приклад з Тебе. Молюся за Тебе. Люблю
тебе, як вмію! Ти багато зробив для всіх, для своєї країни, бо був
одним з перших у 80х у львівському студентському братстві,
голодував студентом у 90х підчас Революції на граніті, першим пішов
на Помаранчеву революцію. Ми разом простояли останній Майдан. Ти
марив божевільними романтичними музичними проектами, сам співав у
Львівській опері, був лідером рок-групи TFC, співав зі мною і ми
робили разом то концерти в замках, то кліпи в Карпатах, то Різдво у
Львові, то Євробачення у Києві, то презентації в Баку і Сербії, то
тури в Англії та Греції, то шукали продюсерів в Америці, то просто
писали «Будуть Дикі Танці», та «Де мій Світанок».... Всього не
перерахувати, бо це безліч пісень, кліпів, концертів, презентацій,
шоу, турів, соціальних і благочинних проектів... і так далі, і так
далі.
Знай! Це все був лише розгін, розминка, експедиція, пошук, маленька
спалахи. Ти здатен на більше! Візьми крила і лети якнайвище! З
Богом в серці, з любов‘ю в серці до всього світу!!! Я знаю, ти
можеш, ти здатен на неймовірне", - написала зірка.
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