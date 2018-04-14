Для операции в Сирии привлекались американские бомбардировщики B-1
и британские истребители Tornado GR4. Ракетные удары состоялись в
ночь на 14 апреля Фото: EPA (архив) Минобороны Великобритании в
своем официальном заявлении сообщило, что в операции принимали
участие четыре истребителя Tornado GR4, которые наносили удары
крылатыми ракетами Storm Shadow. Их целью была бывшая ракетная база
примерно в 25 км к западу от Хомса.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада.
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