Для операции в Сирии привлекались американские бомбардировщики B-1 и британские истребители Tornado GR4. Ракетные удары состоялись в ночь на 14 апреля Фото: EPA (архив) Минобороны Великобритании в своем официальном заявлении сообщило, что в операции принимали участие четыре истребителя Tornado GR4, которые наносили удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Их целью была бывшая ракетная база примерно в 25 км к западу от Хомса.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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