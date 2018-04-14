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Захарова об авиаударах США и их союзников в Сирии: Западные СМИ должны понимать свою ответственность
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14.04.2018 06:59
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США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии
в момент, когда страна "получила шанс на мирное будущее", отметила
спикер МИД России Мария Захарова. Захарова: За всем этим стоят те,
кто претендует на моральное лидерство в мире Фото: EPA "За всем
этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире,
заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему
исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное
будущее, обстрелять ее столицу", – отметила она.Захарова
утверждает, что Вашингтон принимал решение о начале ударов на
основе "СМИ, сообщений о симптомах, видео и фото, а также на
заслуживающей доверия информации"."После этого заявления
американские и остальные западные СМИ должны понимать свою
ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал
пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон
использовал СМИ", – пояснила спикер.В феврале 2003 года
американский госсекретарь Колин Пауэлл в Совете Безопасности ООН
продемонстрировал пробирку, в которой, согласно его заявлению,
находился образец биологического оружия, произведенного в Ираке.
Спустя месяц США начала военную операцию в этой стране.В ночь на 14
апреля авиация США, Великобритании и Франции нанесла удары по трем
объектам в Сирии в ответ на применение химического оружия в городе
Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы
президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в
Думе доказательств химической атаки.
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