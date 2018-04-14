США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии в момент, когда страна "получила шанс на мирное будущее", отметила спикер МИД России Мария Захарова. Захарова: За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в мире Фото: EPA "За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", – отметила она.Захарова утверждает, что Вашингтон принимал решение о начале ударов на основе "СМИ, сообщений о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации"."После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", – пояснила спикер.В феврале 2003 года американский госсекретарь Колин Пауэлл в Совете Безопасности ООН продемонстрировал пробирку, в которой, согласно его заявлению, находился образец биологического оружия, произведенного в Ираке. Спустя месяц США начала военную операцию в этой стране.В ночь на 14 апреля авиация США, Великобритании и Франции нанесла удары по трем объектам в Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша сирии захарова спикер объектам Теги: мир