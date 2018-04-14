|Украина проведет товарищеский поединок со сборной Италии
|14.04.2018 07:00
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В октябре этого года украинская национальная команда по футболу встретится с Италией на поле соперника, сообщает со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Город и стадион пока уточняются, однако товарищеский поединок Италия — Украина точно состоится 10 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что итальянцы занимают 20-ю строчку в мировом рейтинге ФИФА.
Примечательно, что Италия по данным авторитетного ресурса Transfermarkt находится на 7-м месте по стоимости национальных команд мира (648,5 миллиона евро).
Напомним, что Италия впервые за 60 лет НЕ квалифицировалась в финальную часть чемпионатов мира.
Как сообщал в октябре 2018-го команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу. 16-го числа в рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины дома примет Чехию.