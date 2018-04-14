В этом году снег отступил довольно поздно - почти в конце марта.

Но вместе со снегом с украинских дорог "слез" и асфальт,передает со ссылкой на .

Ямы да некоторых дорогах почти по пояс, заполненные зрязюку и водой.

Через плачевное состояние покрытия, украинцы начали придумывать свои названия автодорогам страны.

Дороги теперь называют "убийца ходовой" (Харьков-Сумы), "Стикс" (Киев-Одесса), "дорога смерти" (Дрогобыч-Самбор), "дорога из грязи" (Николаев-Кропивницкий).

В прошлом году Украина заняла 137 место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. Км. Из них 2,1 тыс. Км - с цементобетонным покрытием.

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