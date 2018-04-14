Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Участие Великобритании и Франции в совместной с Соединёнными Штатами операции против сирийских властей уже подтвердили Эммануэль Макрон и Тереза Мэй. По данным СМИ, удары по Сирии продолжались в течение 50 минут. Также сообщается, что средствам ПВО страны удалось отразить более 20 ракетных ударов.

США не уведомляли Россию об ударе по Сирии.

"Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

В американском сенате раскритиковали удар по Сирии.

Как отметил Тим Кейн, действия США являются незаконными, так как Дональд Трамп не получал дозволение на проведение военной операции. Сенатор Джек Рид, в свою очередь, отметил, что американский президент загнал себя в угол в результате атаки сирийских объектов.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что удар по Сирии не останется без последствий.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сказал дипломат.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

"Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.

Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу.

И ещё. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на «СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация». После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.

15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ." - Заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее", — отметил сенатор.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поручила вооруженным силам королевства нанести удар по Сирии, которому не было альтернатив, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе.

оэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в заявлении главы правительства.

При этом Мэй подчеркнула, что верит, что удары по Сирии входят в национальные интересы Великобритании. По ее словам, целью ударов является не смена режима, а сдерживание Дамаска.

"Это не про то, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Это не про смену режима", — говорится в сообщении.

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