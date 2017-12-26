26 декабря на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о Высшем антикоррупционном суде Украины, который внес президент Петр Порошенко. "ГОРДОН" рассказывает, каким глава государства видит создаваемый орган, а также какие дискуссии и скандалы предшествовали внесению проекта закона на рассмотрение парламента. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В Украине готовится создание нового антикоррупционного органа Фото: pravda.com.ua Николай ПОДДУБНЫЙ О чем написал Порошенко? Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря внес в парламент проект закона №7440 "О Высшем антикоррупционном суде". 26 декабря на сайте парламента появилось сообщение, что документ направлен в комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Фото: president.gov.ua Также стал доступен текст законопроекта.Предполагается, что: Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона.

Государственная судебная власть Украины в месячный срок после вступления в силу закона определит численность судей нового органа.

Высший антикоррупционный суд начнет работу при условии назначения по результатам конкурса не менее двух третей от общего количества судей, в том числе не менее половины от количества судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Какие дела будет рассматривать новый суд? Согласно проекту, под юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда попадают уголовные производства о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер предмета преступления или причиненного вреда "в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления" (1762 грн с 1 января 2018 года, то есть не менее 882,5 тыс. грн).Судьи кто? Судьей Высшего антикоррупционного суда может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, "имеющий значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладает знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека".Проект предполагает предоставить охрану будущим судьям антикоррупционного суда и членам их семей.Кому нужен закон? Создание специализированного антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами – Европейским союзом и Международным валютным фондом.30 сентября 2016 года вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей", который парламент принял 2 июня того же года. Он предполагал создание Высшего антикоррупционного суда, который должен рассматривать отдельную категорию дел, подследственных антикоррупционному бюро. Фото: Національне антикорупційне бюро / Flickr Дела, которые расследует НАБУ, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что суды часто затягивают дела бюро, что на руку коррупционерам."За два года в работе бюро – около 500 дел, почти три сотни подозреваемых и сотни обвинительных актов, переданных в суд. Однако... пока вынесены приговоры в отношении только 18 человек", – констатировали в НАБУ.Почему проект внесли только сейчас? Дата начала функционирования антикоррупционного суда в законе "О судоустройстве и статусе судей" не была прописана.15 сентября 2017 года Порошенко в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки антикоррупционного суда суд судей года Теги: публикации