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По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде
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26.12.2017 22:15
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26 декабря на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о
Высшем антикоррупционном суде Украины, который внес президент Петр
Порошенко. "ГОРДОН" рассказывает, каким глава государства видит
создаваемый орган, а также какие дискуссии и скандалы
предшествовали внесению проекта закона на рассмотрение парламента.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В
Украине готовится создание нового антикоррупционного органа Фото:
pravda.com.ua
О чем написал Порошенко? Президент Украины Петр Порошенко 22
декабря внес в парламент проект закона №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде". 26 декабря на сайте парламента появилось
сообщение, что документ направлен в комитет по вопросам правовой
политики и правосудия.
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- Николай ПОДДУБНЫЙ
Фото: president.gov.ua
Также стал доступен текст законопроекта.Предполагается, что:
Какие дела будет рассматривать новый суд? Согласно проекту, под
юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда попадают уголовные
производства о коррупционных преступлениях, совершенных
должностными лицами, при условии, что размер предмета
преступления или причиненного вреда "в 500 и более раз превышает
размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного
законом на момент совершения преступления" (1762 грн с 1 января
2018 года, то есть не менее 882,5 тыс. грн).Судьи кто? Судьей
Высшего антикоррупционного суда может быть гражданин Украины
не моложе 35 лет, "имеющий значительный опыт осуществления в
международных межправительственных организациях или международных
судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в
сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией,
обладает знаниями и практическими навыками применения современных
международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик
в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики
Европейского суда по правам человека".Проект предполагает
предоставить охрану будущим судьям антикоррупционного суда и членам
их семей.Кому нужен закон? Создание специализированного
антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые
Украина взяла на себя перед своими международными
партнерами – Европейским союзом и Международным валютным
фондом.30 сентября 2016 года вступили в силу конституционные
изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и
статусе судей", который парламент принял 2 июня того же
года. Он предполагал создание Высшего антикоррупционного суда,
который должен рассматривать отдельную категорию дел,
подследственных антикоррупционному бюро.
- Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение
12 месяцев со дня вступления в силу закона.
- Государственная судебная власть Украины в месячный срок после
вступления в силу закона определит численность судей нового
органа.
- Высший антикоррупционный суд начнет работу при условии
назначения по результатам конкурса не менее двух третей от общего
количества судей, в том числе не менее половины от количества судей
апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
Фото: Національне антикорупційне бюро / Flickr
Дела, которые расследует НАБУ, рассматривает Соломенский районный
суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор
НАБУ Артем Сытник заявлял, что суды часто затягивают дела
бюро, что на руку коррупционерам."За два года в работе бюро –
около 500 дел, почти три сотни подозреваемых и сотни обвинительных
актов, переданных в суд. Однако... пока вынесены приговоры в
отношении только 18 человек", – констатировали в НАБУ.Почему
проект внесли только сейчас? Дата начала функционирования
антикоррупционного суда в законе "О судоустройстве и статусе судей"
не была прописана.15 сентября 2017 года Порошенко в ходе 14-й
ежегодной встречи Ялтинской европейской стра
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