Сейчас происходит "кластеризация" и разделение на группы влияния во фракции "Слуга народа", и это повлияет на рейтинг всей команды Зеленского. Такое мнение в эфире телеканал " 112 Украина высказал политический знаток Виктор Прошкин.

"Президент и "Слуга народа" не выиграют, потому что рейтинг все равно будет падать. Что касается раскола фракции, мы действительно увидим. Я бы назвал это не расколом, а кластеризацией. То есть те люди, которые имеют влияние, будут иметь еще большее влияние", - считает он.

Прошкин считает, что заявлений о выходе из фракции не будет, поскольку, для многих депутатов, это будет означать автоматическое лишение мандата, но из монолитной она превратится на разделенную на группы влияния.

"Если будут какие-то ожидания или попытки как-то переформатировать парламент, то только придет к тому, что в будущем парламенте "Слуга народа" получит еще меньше мест, еще большую кластеризацию. Сейчас президент находится в очень сложных условиях", - считает он.

Напомним, сейчас часть нардепов от "Слуги народа" проходят проверки на полиграфе. Они начались после того, как налоговый комитет Верховной Рады провалил голосование за законопроект № 2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Подозревается, что не бесплатно. СМИ пишут, что 11 депутатов-членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике якобы получили за это по 30 тыс. долларов.

"Говорят, в Слуге народа зреет бунт. Один из замглавы фракции с тоналкой на лице, не будем называть по имени, чтоб не прославить, не донёс коллегам часть из гонораров, выданных из общего котла. И когда «Страна» написала про то, что зелёным кнопочкам платят в конвертах по трём ставкам - пятерка, десятка и пятнашки, многие не досчитались. Не донес. И теперь депутата называют Коля Недоносок. И готовятся устроить темную." - Поделилась информацией заместитель главного редактора издания СТРАНА Светлана Крюкова.

Через два часа, в 18:30, начнется закрытое заседание фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" и при участии президента Украины Зеленского. Перечень тем такой:

Главной темой будет обсуждение императивного мандата.Вторая тема - это "связи" с олигархическими лобби группами многих нардепов. На встрече президент может в присутствии всех, выставить таким "хитрецам" ультиматум. Далее поднимут темы: - Коррупционный скандал с 11 нардепами. - Полиграф и шоу вокруг него. - Участие нардепов в российских ток-шоу или интервью для РосСМИ. Также будут обсуждать тему свободного выбора информационных площадок внутри Украины (то есть ходить на любые другие ток-шоу и давать интервью на любые темы любым украинским каналам). - Переписки в "Раде", кто следующий попадется, тому будет «кирдык». Это касается косвенно вопроса с нардепом Медяником, который обещал "порешать некоторые вопросы с прокурорами". - Темы приватизации Но ключевая из них - история с финансовым комитетом. Нардепы сообщают нам, что "явка обязательна".

"Мифические истории про деньги, уплаченные кем то кому то за голосование или не голосование, это очень интересно.

Вся страна вздыхает, понимающе кивает головой, болеет за своих на полиграфе или желает завраться чужим.

Руководство фракции заявляет о решимости побороть коррупцию в ближайшие четыре часа, восхищенные журналистки падают в обморок от волнения.

А бывают примеры более скучные.

Законопроект об азартных играх рассматривают в финансовом комитете.

Месяц рассматривают. А потом вдруг переносят в экономический комитет.

А почему переносят, а?

Что случилось?

Запомните, если закон вот так вдруг перекинули из комитета в комитет, значит нужно обратить на него внимание.

Кому выгодно, извечнейший вопрос.

Сейчас перекинутый закон провалится в Раде, и мы услышим крики о том, что враги встали на пути реформ.

А почему реформы из комитета в комитет перекинули, а?" - Заявил нардеп Максим Бужанский.

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