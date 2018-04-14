В случае пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины, НАК "" будет требует от Газпрома компенсацию в сумме $15 млрд,передает со ссылкой на .

"В случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны Газпрома, в порядке арбитражного производства можно обратиться за компенсацией. Через уплату российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа. В случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию расходов, связанных с экономическим обесценением вложенного капитала. То есть утраченной стоимости транзитных активов", - написал в письме глава правления Нафтогаза Андрей Коболев премьер-министру Владимиру Гройсману, пишут Українські Новини.

По его словам, спор по тарифам - это существенный экономический стимул для российской компании продолжать транзит и после 2019 года.

уже сделал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа украинской газотранспортной системой для Газпрома.

21 марта письменно обратился в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) относительно частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по рассмотрению с Нафтогазом вопроса поставок газа. В ноябре 2017 года российская компания подала заявление в апелляционный суд об обжаловании решения по поставкам газа. В НАК "" сообщили, что на заседании российский отказался восстанавливать газоснабжение в Украину. Кроме того, отказался подтвердить, что платит $2,6 млрд. Очередной этап переговоров планируют в апреле текущего года.

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