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США не сообщали РФ, какие объекты подвергнутся ударам в Сирии
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14.04.2018 07:24
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Военное командование США перед ударами по объектам в Сирии
координировало свои действия с РФ в воздушном пространстве, заявил
глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф
Данфорд. Данфорд: Мы не предупреждали русских заранее Фото: EPA "Мы
умышленно выбрали эти цели, чтобы избежать риска вовлечь российские
силы, и мы использовали наши обычные "деконфликтные" каналы,
которые были активны всю неделю, для того, чтобы решить проблемы в
воздушном пространстве", – пояснил он.Генерал заверил, что у
американского штаба "не было какой-либо координации с русскими по
поводу ударов"."Мы не предупреждали их заранее", – подчеркнул
он.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента
Сирии Башара Асада.
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