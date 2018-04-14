Военное командование США перед ударами по объектам в Сирии координировало свои действия с РФ в воздушном пространстве, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Данфорд: Мы не предупреждали русских заранее Фото: EPA "Мы умышленно выбрали эти цели, чтобы избежать риска вовлечь российские силы, и мы использовали наши обычные "деконфликтные" каналы, которые были активны всю неделю, для того, чтобы решить проблемы в воздушном пространстве", – пояснил он.Генерал заверил, что у американского штаба "не было какой-либо координации с русскими по поводу ударов"."Мы не предупреждали их заранее", – подчеркнул он.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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