Госдума в связи с блокированием мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно запретить использование VPN-сервисов. Об этом сообщает со ссылкой на “РИА Новости”.

“Роскомнадзор” еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется принятие дополнительных законодательных мер, чтобы запретить использование VPN-сервисов, соответственно, будем думать, как это сделать”, - заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Владимир Крупенников.

Как сообщал Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в России информации.

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