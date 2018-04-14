Западные страны нанесли в Сирии удар не по военному объекту, а по исследовательскому центру, заявил РИА Новости депутат народного совета Сирии Маха Шбиб.

"Они ударили по гражданскому объекту. Это не военный объект. Атаковали исследовательский центр", — сказал он.

По словам депутата, "агрессия со стороны трех государств никак не повлияет на реалии происходящего на земле, а также на политической арене", потому что "война против Сирии и так продолжается", а "сирийский народ явно победил".

"Сирия подвергается агрессии на протяжении 7 лет. И мы продолжаем стоять. Ни (президент США Дональд) Трамп, ни какие-либо страны не смогли сломать сирийский народ", — отметил сирийский депутат.

Он также добавил, что сирийские ПВО показали, что "могут давать отпор" крылатым ракетам.

Удары США надолго сократят возможности Сирии "производить химоружие", заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфрод.

"Этим вечером вместе с двумя союзниками (Францией и Британией — ред.) мы нанесли удары по ряду мест, результатом которых станет продолжительная деградация возможностей Сирии по исследованию, развитию и применению химического и биологического оружия", — сказал Данфорд.

Ряд американских сенаторов подвергли критике удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

Так, Тим Кейн назвал удар незаконным, поскольку на него не было получено согласие конгресса.

"Решение Трампа начать авиаудары по Сирии без одобрения конгресса незаконно.

Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал он в Twitter.

Джефф Меркли также упрекнул американского лидера за принятие решение в обход парламента, отметив, что "если президент хочет войны, то американский народ и конгресс должны быть частью этого решения".

"Конфликт в Сирии не имеет чисто военного решения. Нужен осторожный план, чтобы положить конец кризису", — пишет Боб Кейси.

В свою очередь, руководитель демократов в сенате Чак Шумер поддержал удары по Сирии, однако призвал Белый дом к осторожности, чтобы не втянуть страну в "большую войну".

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