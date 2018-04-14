Мародеры раскопали могилы жертв нацистов, их останки хотели взять домой, однако не успели. Полиция задержала вандалов.

Двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали человеческие останки, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. Но этому помешали местные, которые заметили неизвестных людей и вызвали полицию, информирует svodka.net.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове было убито около 8000 евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: «Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943». Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма речь идет о «могилы мирных жителей Немирова». «И ни слова о евреях», — подытожил он.

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