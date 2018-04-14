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Россия не была предупреждена об ударах по объектам в Сирии
14.04.2018 07:34

США использовали так называемую «деконфликтную» линию связи с российской стороной, но не раскрыло, какие именно объекты станут мишенью для ударов.

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«Мы умышленно выбрали эти цели, чтобы избежать риска вовлечь российские силы, и мы использовали наши обычные «деконфликтные» каналы, которые были активны всю неделю, для того, чтобы решить проблемы в воздушном пространстве, – сообщил на брифинге в Пентагоне глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. – У нас не было какой-либо координации с русскими по поводу ударов, и мы не предупреждали их заранее».

Заявление генерала Данфорда стало еще одним свидетельством крайнего обострения двусторонних отношения между Вашингтоном и Москвой, отмечает издание. В прошлом году, 7 апреля 2017-го, за несколько часов до нанесения ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС в Сирии, военное командование США заранее предупредило российскую сторону о предстоящей атаке.

США и Россия организовали так называемую «деконфликтную» линию связи в октябре 2015 года для того, чтобы предотвратить возможные столкновения войсковых подразделений двух стран, нередко действующих в одних и тех же районах.

На этот раз никаких предупреждений не было, часто подчеркнул генерал Данфорд: «Мы не согласовывали цели или любое планирование с русскими».

По его словам, российская сторона ничего не заподозрила заранее.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. В Дамаске произошла серия взрывов сразу после экстренного заявления президента США Дональда Трампа.

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