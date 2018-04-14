Подозреваемый в организации так называемых "титушек" во время Евромайдана Армен Саркисян опроверг информацию о своем задержании во Франции, передает со ссылкой на .

В частности, Саркисян заявил, что на данный момент находится в России.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива", - отметил он.

Саркисян также подчеркнул, что уже давно не был во Франции. По его словам, он находится в России, а после Евромайдана вдобавок к украинскому получил паспорт гражданина Армении.

Отметим, шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина в разговоре с корреспондентом сообщила, что уверена в том, что на связь выходил именно Саркисян, который не врет и действительно находится в России.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины сообщил, что Интерпол во Франции задержал организатора "титушек" времен Майдана Саркисяна. Сегодня спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко отметил, что ГПУ может на следующей неделе направить Франции документы для экстрадиции Саркисяна.

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