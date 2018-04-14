Президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций нуждается в скорейшем реформировании, а другие оборонные союзы мира должны быть усилены.

«ООН требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос: нам нужно повысить эффективность других безопасностных союзов, в том числе НАТО. В том числе и шире открыть двери для Украины в это объединение в сфере безопасности», – заявил он в интервью украинским телеканалам.

По словам Порошенко, такая необходимость вызвана дерзким пренебрежением Россией международным правом и нарушением ею принципов безопасности, которым следовали страны, а также «блокировкой страной-агрессором расследования преступлений против человечества».

Президент напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада «с помощью Российской Федерации, которая координировала, а вероятно, и принимала участие в этом преступлении», что было подтверждено документами, которые выносились США и Великобританией на заседание Совета безопасности ООН.

«Применение химического оружия противоречит всем конвенциям ООН. Очень опасным является де-факто применением оружия массового поражения», – подчеркнул он. Не менее угрожающим глава государства назвал тот факт, что Россия применяет химическое оружие не только в Сирии. «Впервые за много лет химическое оружие Российской Федерацией было применено в Европе», – акцентировал он, отметив, что речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.

«Есть официальное заключение международной экспертной лаборатории, которая уполномочена давать эти и подобные выводы, где утверждается, что это тот вид яда, на который указала Великобритания», – констатировал Порошенко.

В этой связи президент отметил, что Украина выслала российских дипломатов и «применила очередные санкции не только в отношении российских компаний, но и отдельных лиц». «Этот знак солидарности Украины был очень высоко оценен нашими партнерами. Это адекватная реакция на те события, которые произошли», – заключил он.

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