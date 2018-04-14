Нанесение авиаударов США, Великобритании и Франции по территории Сирии не останется без ответа, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Антонов: Вся ответственность лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже Фото: ЕРА "Наихудшие опасения оправдались. Наши предостережения остались не услышанными. Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", – сказано в заявлении.По словам Антонова, оскорбления президента России – неприемлемы, а США, как "обладатели самого большого арсенала химического оружия, не имеют морального права обвинять другие страны". https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/772071403003252 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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