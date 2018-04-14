|АТО переименуют на операцию Объединенных сил
|14.04.2018 07:49
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Президент Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.
«Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться — раскрою тайну — 30 апреля», — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, информирует svodka.net.
«Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины», — добавил глава государства.
Напомним, принятый закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами по сдерживанию вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.
Командующим Объединенных сил 16 марта был назначен генерал Сергей Наев.
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