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Глава МИД Германии не видит Украину в ЕС в ближайшие годы
26.12.2017 22:21

Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не видит Украину и Турцию членами Европейского союза в ближайшие годы.

«Мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества», — сказал он.

В качестве примера новых форм сотрудничества Габриэль привел реорганизацию отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, над которой в последнее время работают в Брюсселе и Лондоне.

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