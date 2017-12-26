Об этом министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не видит Украину и Турцию членами Европейского союза в ближайшие годы. «Мы должны думать об альтернативных формах более тесного сотрудничества», — сказал он. В качестве примера новых форм сотрудничества Габриэль привел реорганизацию отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, над которой в последнее время работают в Брюсселе и Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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