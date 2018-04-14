За минувшие сутки, 14 марта, боевики 43 обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, в результате чего один украинский защитник. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм они применили в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы - близко Светлодарска.

На донецком направлении с 82-мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по нашим укреплениям близко Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - возле Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка", а из вооружения БМП - в районе Талаковки, Каменки и Богдановки. Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

Стоит отметить, что пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщал svodka.net.uа, за минувшие сутки,13 апреля, боевики совершили 66 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб и еще один пострадал. На донецком направлении вооруженные группировки стреляли из 120-мм минометов по украинским позициям около Песков и Водяного.

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