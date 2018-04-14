Президент Сирии Башар Асад не являлся целью для ракетного удара вооруженных сил США, Великобритании и Франции.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ответил на вопрос, пытались ли западные силы уничтожить сирийского лидера в ходе обстрела 14 апреля.

«Цели подбирались исключительно с тем, чтобы ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения. Попыток расширить этот список целей не было», — заявил на экстренно созванном в Пентагоне брифинге для журналистов глава Пентагона.

Ранее 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска.

Налет длился около 50 минут. По утверждению сирийских властей, около трети крылатых ракет были сбиты системами ПВО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира