В министерстве обороны России заявили, что ракеты, выпущенные США и союзниками по Сирии, не попали в зону ответственности российских систем противовоздушной обороны. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии Фото: ЕРА Как отмечается в сообщении российского оборонного ведомства, в ночь на 14 апреля "самолетами и кораблями вооруженных сил США вместе с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики".По данным Минобороны РФ, ни одна из крылатых ракет США и союзников "в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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