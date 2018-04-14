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В Минобороны России заявили, что США и союзники нанесли удары по гражданским объектам в Сирии
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14.04.2018 07:57
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В министерстве обороны России заявили, что ракеты, выпущенные США и
союзниками по Сирии, не попали в зону ответственности российских
систем противовоздушной обороны. В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии Фото: ЕРА Как отмечается в сообщении российского оборонного
ведомства, в ночь на 14 апреля "самолетами и кораблями вооруженных
сил США вместе с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный
удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской
арабской республики".По данным Минобороны РФ, ни одна из крылатых
ракет США и союзников "в зону ответственности подразделений
российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не
входила".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на применение химического оружия в городе
Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в
Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за
собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в
Сирии.
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